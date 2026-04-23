Medios iraníes reportan explosiones en Teherán donde se activaron los sistemas antiaéreos

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Varias explosiones se escucharon la noche de este jueves en Teherán, tras activarse el sistema de defensa antiaérea por primera vez desde la entrada en vigor del cese el fuego con Estados Unidos el 8 de abril, reportaron medios iraníes.

La agencia estatal de noticias IRNA afirmó que «se escucharon disparos de la defensa antiaérea» en el oeste de Teherán. La agencia Mehr indicó que los sistemas se activaron contra «objetivos hostiles».

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