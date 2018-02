Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El servicio público de Radio y TV en España José Wolff 05 de febrero de 2018 - 11:00 El servicio mediático público en Suiza está al centro del debate. Para financiarlo, los hogares suizos pagan anualmente una factura, independiente de los impuestos, destinada a esta tarea. ¿Cómo se financia el servicio púbico de radio y TV en otros países y cuál es el papel de los medios privados allí? Explicativo del caso español: En España el concepto de servicio público de los medios de comunicación se remonta a la aparición de Radio Nacional de España en 1937 y posteriormente de Televisión Española en 1956. Desde 1978 el acceso a la información es un derecho recogido por la Constitución española y protegido como uno de los derechos fundamentales. En la actualidad ambos medios forman parte de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), una sociedad mercantil estatal configurada como sociedad anónima -aunque su capital sea exclusivamente de titularidad estatal-, que tiene encomendada la misión de ofrecer un servicio público de radio y televisión. La ley garantiza su independencia de cualquier gobierno, partido o empresa y solo rinde cuentas ante el Parlamento. Está dirigida por un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) por mayoría simple. Medios de comunicación privados y posición en el mercado Las cadenas y emisoras privadas de alcance nacional forman parte de grandes grupos empresariales (a veces internacionales, como Mediaset, Prisa o El Mundo), de grupos editoriales españoles (Vocento, Godó, etc) y de la propia Iglesia Católica. Entre ellas se reparten las frecuencias estatales de radio y televisión y poseen además otros medios de comunicación, incluyendo editoriales, prensa escrita y online. Por lo que respecta a su posición en el mercado de la comunicación, los medios privados acaparan los primeros puestos de audiencia general. En televisión y radio los grupos Atresmedia y Mediaset encabezan las clasificaciones de cuota de espectadores y oyentes, mientras que las cadenas y emisoras públicas quedan relegadas al tercer o cuarto lugar. En esta clasificación no se incluyen los medios públicos de las comunidades autónomas, algunas de las cuales disponen de canales de televisión con una fuerte implantación en la región de referencia, por ejemplo, País Vasco, Madrid o Cataluña. Financiación RTVE se financia (Ley 8/2009) principalmente a través de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que viene a cubrir un 50% de los gastos, mientras que el resto es financiado sobre todo a través de la recaudación de impuestos a las compañías telefónicas (un 0,9% de los ingresos brutos de estas compañías), las televisiones privadas abiertas (un 3% de sus ingresos brutos) y a los prestadores del servicio de televisión de pago (un 1,5% de sus ingresos brutos). En cuanto a las cadenas de televisión y emisoras de radio privadas se financian principalmente a través de la publicidad. Naturalmente, también existe la financiación mediante suscripción (fundamentalmente para la prensa) y el pago por servicio en el caso de las televisiones por cable, ofertadas sobre todo por las grandes compañías telefónicas. Temas y contenidos RTVE dispone de una cadena generalista y 6 temáticas, dedicadas a cultura, deporte, información, programación infantil, programación familiar e internacional. Los medios privados ofertan cadenas de carácter generalista y algunas temáticas dedicadas al público infantil, cine, música o series. Startups Hay una creciente presencia de startups en el mercado de los medios de comunicación. Desde hace una década, el sector comenzó a darse cuenta de la importancia de apoyar e impulsar la creación de estas pequeñas empresas de base tecnológica y con un claro enfoque innovador. En la actualidad, son numerosas las startups que trabajan directamente en la información o, sobre todo, colaboran con los grandes medios de comunicación y los grupos empresariales. Estas empresas destacan en sectores como el periodismo móvil y las nuevas narrativas, la optimización de newsrooms y salas de edición, captura de noticias y generación de contenidos, o, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones para la confirmación de noticias y detectar la aparición de fake news.