Meg Ryan: «Es un buen momento para celebrar el arte, no la guerra»

2 minutos

Lisboa, 30 oct (EFE).- La actriz estadounidense Meg Ryan, que participa en la segunda edición del Festival Tribeca de Lisboa, aseguró este jueves que es «un buen momento para celebrar el arte, no la guerra, así como cualquier cosa para aumentar la empatía».

Ryan, conocida por sus papeles en comedias románticas de los 80 y 90 como ‘When Harry Met Sally…’ (‘Cuando Harry conoció a Sally’), ofrece este jueves una charla en la capital portuguesa bajo el nombre ‘En mis propias palabras: Meg Ryan sobre la imagen, la identidad y la reinvención’.

La actriz alabó en una rueda de prensa el Festival Tribeca y rememoró el impacto que ha tenido el original, en Nueva York, en el que ha participado en múltiples ocasiones. Al respecto, dijo que «ha transformado la comunidad y el barrio; es increíble lo que puede hacer el arte».

«Y es un buen momento para celebrar el arte, ¿verdad? Arte, no guerra. Así que, cualquier cosa que podamos hacer para aumentar nuestra empatía, yo también estoy dispuesta a hacerlo», en sus palabras.

Su proyecto más reciente fue ‘What happens later’, estrenada en 2023 y protagonizada y dirigida por ella, la segunda vez que se sentaba en la silla de directora.

Este jueves confesó que una vez que se convirtió en directora, deseó haberlo hecho antes porque la hizo «mejor» actriz.

Al reflexionar sobre sus carrera y los personajes que ha interpretado, consideró que muchas de sus películas son «reconfortantes». «Mucha gente me dice que ve mis películas cuando está enferma», bromeó.

«La gente en realidad no recuerda lo que dices o cómo te ves, recuerdan cómo les haces sentir (…) y esas películas simplemente hacen que la gente se sienta bien», concluyó.

La segunda edición del Festival Tribeca Lisboa arrancó el miércoles con una alfombra azul por la que pasaron algunas de las estrellas que estos días participarán en la muestra, entre ellas Kim Cattrall o Giancarlo Esposito. EFE

