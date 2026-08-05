Megan Rapinoe, Edward Said y figuras de Hollywood encabezan los nuevos anuncios del TIFF

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Toronto (Canadá), 5 ago (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció este miércoles que su 51 edición, que se celebrará entre el 10 y el 20 de septiembre, incluirá documentales sobre la futbolista estadounidense Megan Rapinoe y el intelectual palestino-estadounidense Edward Said, además de cortometrajes con Julianne Nicholson, Charles Melton, Noomi Rapace y los hermanos Alexander y Stellan Skarsgård.

El documental «Rapinoe», dirigido por Rebeca Huntt, inaugurará la sección TIFF Docs con un retrato personal de la exfutbolista y activista estadounidense, mientras que «Edward Said: Between Worlds», de Maiken Baird, recorrerá la vida del influyente escritor y crítico palestino-estadounidense.

La sección también estrenará mundialmente «Darlene Love: I Know Where I’ve Been», de Barry Avrich, sobre la reconocida cantante de soul, y presentará «Musk», un nuevo trabajo del documentalista Alex Gibney sobre la influencia política del empresario Elon Musk.

Entre los cineastas de renombre figuran asimismo Barbara Kopple, que regresa al festival con «Union Town», sobre tres conflictos laborales en Nueva York, y Sophie Fiennes, que presentará «The Pervert’s Guide to Utopias». TIFF Docs reunirá 21 producciones de 20 países, 18 de ellas estrenos mundiales.

El programa de cortometrajes Short Cuts contará con «Untitled Woman», de Camille Summers-Valli, protagonizado por Julianne Nicholson y Charles Melton; «Bloodline», de la directora de Fala Chen y producido por Colin Farrell; y la animación «The End», de Niki Lindroth von Bahr, con Noomi Rapace, Denis Lavant y Alexander Skarsgård.

Stellan Skarsgård protagoniza además «Please», de Anna Mantzaris, mientras que el realizador indio Shaunak Sen, nominado al Óscar, estrenará mundialmente «Termite». La sección incluye 45 cortometrajes procedentes de 30 países.

La presencia española en Short Cuts se concentra en «Terminal», del realizador Alexandre Siqueira, una coproducción de Portugal, España y Francia que tendrá su estreno mundial en Toronto, y «The Hummingbird Paints Fragrant Songs», de Èlia Gasull Balada y Matteo Norzi, coproducción con participación peruana.

Además, el cineasta chino-libanés Joecar Hanna, que creció en Valencia (España), integrará el jurado de Short Cuts. Hanna ganó en 2025 el premio del TIFF al mejor cortometraje internacional con «Talk Me», producido ejecutivamente por Spike Lee, y posteriormente obtuvo el premio al mejor corto en Málaga.

La representación latinoamericana incluye el documental «Por arte de magia», de Melissa Saavedra Gil, coproducido por Colombia, Argentina y Uruguay.

En Short Cuts se estrenará mundialmente «El Aumento», de la argentina María Belén Poncio, mientras que «Madrugada», del guatemalteco Sebastián Lojo, tendrá su estreno norteamericano. EFE

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