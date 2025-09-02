The Swiss voice in the world since 1935

Megaoperativo en Argentina desmantela red global de piratería con 8 millones de usuarios

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- Un operativo encabezado por la Justicia argentina permitió desmantelar una red global de servicios de televisión ilegal por internet con hasta 8 millones de usuarios y un potencial de más de 20 millones de clientes en todo el mundo, según informó este martes LaLiga, que colaboró con la investigación.

El procedimiento, calificado como “histórico” por las entidades involucradas, fue coordinado por la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro -provincia de Buenos Aires- y el Juzgado de Garantías Número 4 de esa jurisdicción.

La Policía de Investigaciones bonaerense realizó los allanamientos en cuatro edificios de oficinas en la localidad de Vicente López, tras una pesquisa que «permitió descubrir un entramado de servicios de IPTV ilegales que distribuían contenidos audiovisuales de manera fraudulenta bajo marcas ampliamente reconocidas en el mercado pirata».

La investigación reveló una compleja operación mediante empresas constituidas en varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Singapur, China, Colombia, Estados Unidos y Canadá, pero con un centro neurálgico en Argentina.

El operativo en Buenos Aires forma parte de una estrategia de cooperación internacional contra la piratería iniciada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y apoyada por LaLiga, que ha resultado hasta el momento en el bloqueo de sitios ilegales y la organización del primer War Room antipiratería de Argentina.

«Este operativo marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina. La magnitud de esta red demuestra que el fraude audiovisual es un problema de crimen organizado transnacional. Desde LaLiga, seguiremos trabajando junto a las autoridades, ALIANZA y nuestros socios para proteger a la industria, a los clubes y, sobre todo, a los aficionados», comentó Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

fpe/pd/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR