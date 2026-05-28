Megaron, el heredero de Raoni en la lucha por la Amazonía en Brasil

afp_tickers

4 minutos

En una calurosa tarde en la Amazonía brasileña, el cacique Megaron se sumerge en el río, un breve respiro en la lucha para defender su territorio.

A sus 75 años, este hombre de largo cabello blanco y líneas geométricas pintadas sobre el cuerpo empieza a asumir el papel por el que se preparó largo tiempo: suceder a su tío Raoni, el líder indígena más emblemático de Brasil.

Raoni, que ha dedicado su vida a alertar al mundo sobre la destrucción de la Amazonía, tiene 93 años y ha sido hospitalizado varias veces recientemente.

La semana pasada, Megaron Txucarramae juró continuar los esfuerzos de su tío durante un encuentro de líderes kayapó en la aldea Pykany, en el estado de Pará (norte), que pretendían ver a Raoni antes de que enfermara.

«Les dije que continuaré apoyando la lucha de nuestro tío para preservar no solo las tierras indígenas y la selva, sino también nuestra salud, nuestra cultura y nuestro idioma», dijo a la AFP Megaron en la orilla del río.

Los kayapó son uno de los cientos de grupos indígenas en Brasil, pero su batalla ha sido una de las más visibles internacionalmente, gracias al trabajo de sus líderes.

Sus territorios, donde se encuentra Pykany, forman una de las mayores áreas de selva protegida en el mundo, más grande que Portugal.

Los expertos consideran que los territorios indígenas son barreras importantes contra el cambio climático al preservar la selva.

– «De confianza» –

Como Raoni, Megaron es uno de los últimos miembros de una generación de indígenas que nació antes del contacto sostenido con el mundo exterior.

Nació en 1950 en la aldea Piaraçu en el estado de Mato Grosso (centro-oeste) y vivió la violencia «verdaderamente terrible» de las incursiones en tierras indígenas de invasores, ganaderos y mineros.

«Cuando era niño, vi con mis propios ojos un asesino a sueldo de los ganaderos matar a dos de mis tíos delante mío», relató.

En los años 1980 Megaron estuvo junto a Raoni liderando las grandes protestas contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú. Esta fue finalmente inaugurada hace una década y hoy es una de las más grandes del mundo.

En 2010, el cacique tachó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, entonces en su segundo mandato, de «enemigo número uno» de los indígenas.

Por sus acciones contra la represa lo echaron de la agencia gubernamental para los asuntos indígenas en Brasil, la Funai.

Roiti Metuktire, sobrino nieto de Raoni, afirmó que el líder nonagenario ve a Megaron como «un consejero de confianza».

Fue su traductor en viajes internacionales y desde los noventa se erigió como la opción natural para «llevar adelante la lucha de Raoni», apuntó Metuktire, de 35 años.

– Viaje a Europa –

Mientras un grupo de mujeres trocea pirañas recién pescadas del río, Megaron lamenta las incursiones constantes para extraer ilegalmente oro en tierras indígenas, lo que contamina las aguas con mercurio.

Un alza de los precios del oro debido a la inestabilidad geopolítica mundial ha intensificado nuevamente la acción de los mineros ilegales.

«El gobierno no ha conseguido expulsarlos definitivamente y acabar con la minería ilegal en tierras indígenas», lamentó Megaron.

El cacique se prepara para viajar a Europa en junio junto a otros líderes indígenas. Su objetivo es llamar a la puerta de joyerías de lujo como Cartier y Bulgari para que presionen a sus proveedores a garantizar que el oro no viene de sus tierras.

– Derecha «antiindígena» –

Megaron también expresa preocupación por las elecciones presidenciales en Brasil en octubre.

Lula busca un cuarto periodo frente a su principal rival Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, bajo cuyo gobierno se disparó la deforestación y la minería ilegal de oro en la Amazonía.

Aunque las comunidades indígenas han expresado frustración con el gobierno de Lula, el izquierdista reconoció una veintena de nuevas tierras para las comunidades autóctonas desde 2023 y redujo considerablemente la tala ilegal con controles y sanciones.

Las elecciones «preocupan porque la derecha es antiindígena. Nos preocupa si ellos ganan», dijo Megaron.

fb/rsr/app/mel