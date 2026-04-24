Meghan Trainor lanza ‘Toy With Me’, su séptimo álbum de estudio

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Redacción Internacional, 24 abr (EFE).- La cantante estadounidense Meghan Trainor lanza hoy su séptimo álbum de estudio, ‘Toy With Me’, un trabajo integrado por dieciséis temas, en el que apuesta por un sonido pop y que tiene como primer sencillo el tema ‘Still Don’t Care’.

El disco, con una portada teñida de rosa, se presenta como el proyecto «más honesto y valiente» de la artista, que combina una producción dinámica con letras centradas en la autenticidad, el empoderamiento y la libertad individual, según relata su discográfica en un comunicado.

Desde su irrupción en la escena musical con ‘All About That Bass’, Trainor ha consolidado una trayectoria respaldada por distintos premios como el Grammy a Mejor Artista Revelación y el Hitmaker Award de los Billboard Women in Music Awards.

Su debut alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas y superó los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. EFE

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