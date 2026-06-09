Mejía, Pacheco y La Serna jugarán el Challenger de Quito

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Guayaquil (Ecuador), 9 jun (EFE).- El colombiano Nicolás Mejía, el mexicano Rodrigo Pacheco y el argentino Juan Manuel La Serna figuran entre los 21 tenistas que conforman la lista del Challenger de Quito, que se disputará desde el próximo 28 de junio en la capital ecuatoriana, informó este martes la organización.

«Salió la lista de entrada de Challenger de Quito, en la que 21 tenistas entraron directo y se completará el cuadro de 32 con jugadores que saldrán de la qualy, wild cards y otros si los hubiere», señaló la organización en su redes sociales.

El torneo se jugará sobre las canchas de arcilla del club Rancho San Francisco, en el sector de Cumbayá, desde el 29 de junio hasta el 5 de julio. El campeón recibirá 50 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Además de Mejía, que está en el puesto 167 de la ATP, Pacheco (270) y La Serna (290), también aparecen Murkel Dellien (BOL-305), Juan Pablo Varillas (PER-307), Matías Soto (CHI-316), Facundo Mena (ARG-338), Daniel Galán (COL-347), Eduardo Ribeiro (BRA-386), Nick Hardt (DOM-390) y Hernán Cassanova (ARG-406).

Completan la lista de los 21, Luciano Ambrogi (ARG-408), Matheus De Almeida (BRA-419), Alex Hernández (MEX-457), Mateus Alves (BRA-460), Lorenzo Rodríguez (ARG-462), Valerio Aboian (ARG-470), Pedro Sakamoto (BRA-495), Paulo Saraiva (BRA-498), Juan Sebastián Gómez (COL-581) y Tristan McCormick (593-USA).

El torneo se disputó por última vez en el 2021 y resultó campeón el argentino Facundo Mena, que se impuso por 6-4 y 6-4 al chileno Gonzalo Lama, cerrando ese año en el puesto 208 de la ATP, contra el 308 que ocupa actualmente. EFE

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