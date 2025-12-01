Mejía evitó una goleada a El Nacional al estilo del mexicano Campos

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 30 nov (EFE).- El delantero Jeremy Mejía evitó este domingo una goleada a El Nacional, que perdió por 2-0 ante Macará por la Liga Pro de Ecuador, al dejar la delantera y pasar al arco al estilo del mexicano Jorge Campos, tras la expulsión del portero Jordan Congo.

Congo fue expulsado en el minuto 22 y, en medio de una crisis económica y administrativa, El Nacional no tenía otro portero, por lo que Mejía revivió la historia del portero-delantero mundialista con la selección de México.

Los delanteros del Macará buscaron por todos los frentes de ataque ‘bombardear’ el arco de Mejía, que evitó sendas oportunidades, hasta que en el minuto 61 Mateo Viera lo derrotó, tras una serie de rebotes del émulo de Campos.

La persistencia de Macará para ganar y ampliar el liderato del hexagonal que otorga un billete a la próxima Copa Sudamericana permitió al defensa argentino Nahuel Arena convertir el segundo gol, en el minuto 79.

El desempeño de Mejía podría opacarse el próximo martes cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compruebe o no si El Nacional vulneró el reglamento del torneo y pierda la categoría para el próximo año.

Previo al partido ante Macará, se confirmó desde la FEF la reducción de 9 puntos de El Nacional por incumplimiento con sus acreedores en los tiempos establecidos, por lo que de las 42 unidades, ahora aparece con 33 enteros.

Macará lidera el hexagonal con 53 puntos, uno más que el Aucas, que derrotó por 2-1 a Deportivo Cuenca, que pasó al tercer puesto con 52 unidades.

El defensa Luis Gustavino adelantó a Cuenca, pero Aucas reaccionó y ganó con goles del defensa Jhon Ontaneda y del atacante Luis Cano.

El Deportivo Cuenca sufrió además la expulsión del centrocampista colombiano Kliver Moreno al minuto 70.

Emelec ganó 1-0 a domicilio del Delfín, con gol del defensa Luis Castillo y quedó en el cuarto puesto, con 52 enteros, pero con menor gol diferencia que el Cuenca, Delfín y El Nacional.

El Independiente del Valle lidera el hexagonal por el título del campeonato, con 74 puntos, tras la derrota 2-1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene 65 puntos.

En tercer lugar está Barcelona, con 63 puntos, después de que empató 1-1 ante Libertad; le sigue Universidad Católica, con 57 puntos, tras su empate 1-1 con Orense, y en quinto y sexto lugar quedaron Libertad y Orense, con 52 puntos cada uno.

El Manta derrotó por 3-2 a Técnico Universitario y el Mushuc Runa empató 0-0 con el Vinotinto. Estos resultados condenaron a Técnico Universitario y Vinotinto al descenso. EFE

