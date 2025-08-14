Mejora la situación en todos los frentes de incendios en Grecia pero el riesgo sigue alto

2 minutos

Viena, 14 ago (EFE).- La situación ha mejorado este jueves en los seis grandes frentes de incendios en Grecia que han quemado más 10.000 hectáreas en dos días, según ha anunciado el Cuerpo de Bomberos, mientras se investigan si varios de los fuegos fueron provocados.

Vasilis Vathrakoyannis, portavoz de los Bomberos, ha indicado hoy que la situación es mejor en todos los frentes, especialmente en los de la isla de Zacinto, en el mar Jónico, y en Filippiada, en el noroeste de Grecia, donde han ardido unas 1.800 y 1.700 hectáreas, respectivamente, según informa el diario Kathimerini.

En Zacinto no hay actualmente frentes activos, aunque se sigue trabajando en labores de control y vigilancia, mientras que en Filippiada sigue habiendo focos dispersos.

En Acaya, en el norte del Peloponeso, once medios aéreos siguen luchando hoy para controlar el incendio que sigue activo y hay aún focos dispersos.

En la isla de Chios, en el mar Egeo, el fuego arde en áreas de muy difícil acceso, y están operando dos aviones y seis helicópteros.

El fuego que se declaró ayer jueves en una zona agroforestal en Xirochori, en el suroeste, está ya en remisión, informa la emisora Skai.

Pese a esa mejora generalizada de la situación, Vathrakoyannis ha advertido de que la jornada de hoy seguirá siendo muy difícil y se mantiene el elevado riesgo de incendio en todo el país.

«Recomendamos encarecidamente evitar acciones que puedan provocar un incendio. Las fuerzas del Cuerpo de Bomberos, así como todas las fuerzas de Protección Civil, permanecen en alerta general», subrayó el portavoz.

Mientras tanto, se está investigando si varios de los incendios han sido provocados.

En Zacinto, por ejemplo, varios testigos han aportado material fotográfico sobre un hombre que ya fue arrestado el pasado año por provocar dos fuegos, según Skai.

También hay sospechas de intencionalidad tras el incendio en las inmediaciones de Patras, la capital de Acaya y tercera ciudad de Grecia, y en Preveza, en el noroeste de Grecia.

También en Acaya se sospecha que otro de los fuegos pudo ser provocado por cables de alta tensión que estaban enredados en los árboles y se balanceaban debido a los fuertes vientos y provocaron chispas, señala Skai.EFE

as/ngg

(foto)