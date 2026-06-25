Mejorar el desempeño económico de Colombia, uno de los mayores retos de De la Espriella

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 25 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto con el reto de mejorar el desempeño económico de Colombia, especialmente en lo relacionado con la elevada deuda pública, y se espera que dé un giro de 180 grados a las políticas del actual Gobierno, enfocadas en destinar gran parte del gasto público a financiar programas sociales.

De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, ha manifestado que hará un drástico ajuste fiscal, reducirá el tamaño del Estado y recuperará la producción de petróleo y gas.

Inspirado en los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella también prometió convertir al país en una «patria milagro» y transformar a «esta Colombia bendita», como la llama, en una tierra de promisión.

Para el analista Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, el presidente electo se enfocará en «honrar las deudas» que deja el Gobierno de Gustavo Petro con las empresas de salud y energía y a reconstruir el sistema sanitario.

«Entonces, los temas sociales van a quedar atrás en el listado de prioridades de la administración de Abelardo de la Espriella. Eso va a mostrar un país completamente diferente. Es el país que en última instancia fue el que resultó ganador en las elecciones», expresó Libreros a EFE.

Problemas a solucionar

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales.

La inversión extranjera directa mostró señales de debilitamiento durante el actual Gobierno, especialmente en sectores estratégicos como petróleo y minería, históricamente claves para las exportaciones colombianas y las finanzas del Estado.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró en una entrevista con EFE en mayo pasado, durante la campaña, que «el déficit primario en solo dos años crece más de 10 veces; la deuda pública en tres años y medio crece más de un 50 %».

«Obviamente, la caja de la nación está sin los recursos suficientes, con caídas del 80 % al 90 %. No va a haber con qué pagar la cuenta o las cuentas en octubre de este año», señaló Restrepo.

En ese sentido, el centro de pensamiento económicos ANIF considera que De la Espriella recibirá una «bomba de tiempo fiscal».

Por eso recomienda el trámite de una reforma tributaria en el Congreso que le permita recaudar 30,2 billones de pesos (unos 8.770 millones de dólares) para poder «cerrar el escenario fiscal en 2027 para cumplir con las métricas de retorno a la regla fiscal».

«Ante este preocupante panorama queda claro que al nuevo Gobierno le quedará una tarea desafiante en términos fiscales. En particular deberá establecer consensos con los distintos actores económicos y políticos para poder llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios que propendan por un saneamiento de las finanzas públicas, si esta es una de sus prioridades», añadió ANIF.

Recuperar la confianza inversionista

El lunes, tras las elecciones del domingo, los mercados y sectores económicos colombianos reaccionaron de forma positiva a la elección de De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030, aunque advirtieron que tendrá que hacer un fuerte ajuste fiscal después de que asuma, el próximo 7 de agosto.

«Más allá de la volatilidad de corto plazo, el mercado está reconociendo la posibilidad de un entorno más favorable para la inversión, una mayor responsabilidad fiscal y mejores perspectivas de crecimiento para el país», expresó el líder de Estrategia de Inversión de Sura Investments, Mauricio Guzmán.

En su opinión, «los próximos años estarán definidos por la capacidad del país para recuperar la confianza inversionista».

«La inversión es el componente que permite aumentar la productividad, generar empleo de calidad y sostener tasas de crecimiento superiores al promedio histórico. Si Colombia logra avanzar en estabilidad regulatoria, disciplina fiscal y fortalecimiento institucional, el potencial de crecimiento para el mediano plazo es significativo», añadió.

Igualmente, De la Espriella ha manifestado que recuperará la exploración y producción de petróleo, suspendida por el actual Gobierno, lo que incluye la técnica de ‘fracking’, e impulsará el gas natural para agilizar las soluciones de regasificación y fortalecerá los proyectos de gas licuado en las costas del país. EFE

jga/cpy