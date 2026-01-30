Mejores escuelas y más maestros: la consigna de la ministra de educación de Guatemala

Agustín Ortiz

Ciudad de Guatemala, 26 ene (EFE).- La ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, advierte que la educación en el país centroamericano pasó de un modelo de «clientelismo» a uno de «transparencia y mérito», con la contratación en los últimos dos años de 28.000 nuevos maestros para cubrir el déficit histórico de docentes en centros educativos.

Giracca indicó en una entrevista con EFE que el sistema educativo de Guatemala atraviesa una reestructuración profunda desde el inicio del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, con la mejora de la infraestructura de las instalaciones para los estudiantes y la ampliación de la cobertura en secundaria como los pilares del ciclo escolar 2026, que empieza el 1 de febrero.

«Pasamos del tema del clientelismo a la transparencia y al mérito para garantizar calidad educativa», afirmó la funcionaria, quien tomó el cargo en enero de 2024 con la llegada de Arévalo de León al poder.

Uno de los avances más tangibles es el programa de renovaciones, que ha alcanzado a 22.300 centros educativos de los 35.922 existentes. Para 2026, la meta es sumar 10.000 intervenciones adicionales para cubrir casi la totalidad del parque escolar, precisó Giracca.

Según la ministra, estos trabajos no solo buscan mejorar acabados, sino rehabilitar cocinas y baños, elementos críticos que garantizan la permanencia estudiantil.

«Al recuperar un baño, usted recupera permanencia y asistencia; al recuperar una cocina, aumenta la posibilidad de que los estudiantes se alimenten de una forma balanceada», explicó la ministra.

En paralelo, el Ministerio de Educación ha fortalecido programas de apoyo como la alimentación escolar —que ya llega al 50% de las escuelas— y la entrega de útiles y libros de texto desde el primer día de clases, de acuerdo a la ministra de Educación.

Impulso a la cobertura en secundaria

Para el presente ciclo, que arranca oficialmente el próximo 2 de febrero, Guatemala proyectó un hito con la apertura de más de 500 nuevos centros de educación de secundaria en municipios históricamente abandonados. Esta expansión busca romper la barrera del sexto grado de primaria, permitiendo que miles de jóvenes continúen su formación técnica y académica, anticipó Giracca.

«Esta apertura garantiza y expande de una forma importante la educación secundaria; vamos a tener una subida relevante en esa gráfica de cobertura», aseguró la funcionaria.

Con el respaldo de las preinscripciones realizadas en diciembre, la ministra expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que en 2026 se supere la matrícula total de 3.150.883 estudiantes registrada durante 2025.

Esta proyección de crecimiento se apoya en la estrategia de expansión que busca integrar a jóvenes que carecían de opciones educativas.

«Calculamos llegar a unos 20.000 estudiantes probablemente nuevos que no tenían posibilidad de continuar en secundaria», vaticinó la ministra, quien añadió que se está fortaleciendo la presencia del Estado «en las regiones más vulneradas».

Según los registros oficiales de 2025, el grueso de la población estudiantil se concentró en el nivel Primaria con 2.090.932 alumnos (66,36 %), seguido de Preprimaria con 547.867 (17,39 %), el nivel Básico con 344.897 (10,95 %), Diversificado con 86.702 (2,75 %), el nivel Inicial con 74.773 (2,37 %) y Primaria de Adultos con 5.712 (0,18 %).

Pese a estos logros, los retos persisten en calidad educativa, especialmente en comprensión lectora. «En un aula de primaria, de cada diez niños solo tres saben leer bien», lamentó la funcionaria.

El sistema educativo de Guatemala arrastra deficiencias estructurales históricas.

Según datos oficiales preliminares de 2024, aunque la tasa de cobertura en el nivel primario alcanzó aproximadamente el 95%, el acceso disminuye en las etapas posteriores, ya que solo el 53% de los jóvenes ingresa al nivel básico y apenas un 25% llega al diversificado.

Asimismo, organismos nacionales e internacionales advierten de que la cobertura universitaria se sitúa entre el 8 % y el 10 % de la población joven. EFE

