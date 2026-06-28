Mekkhala se aleja de Japón dejando fuertes lluvias, al menos un muerto y daños a hogares

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Seúl, 28 jun (EFE).- Los remanentes de la tormenta tropical Mekkhala se alejan este domingo de Japón tras dejar al menos un muerto, varios heridos y daños en cientos de viviendas, además de deslizamientos de tierra, inundaciones y alteraciones en el transporte en varias regiones del país.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que Mekkhala, referido por la entidad como el séptimo tifón de la temporada según la terminología nipona, se transformó en ciclón extratropical a las 21:00 hora local (12:00 GMT) del sábado, cuando se encontraba al este de la región de Kanto, donde se encuentra Tokio, y avanzaba hacia el este-noreste a 65 kilómetros por hora.

La JMA mantuvo este domingo la alerta por oleaje alto con mar de fondo en la costa pacífica del este de Japón, con olas de hasta seis metros previstas en Kanto-Koshin.

La cadena pública NHK confirmó la muerte de un hombre de edad avanzada en la prefectura de Yamaguchi, en el oeste del país, después de que una vivienda se derrumbara a causa de un deslizamiento de tierra, un incidente que ya había sido reportado la víspera por las autoridades locales.

El medio local también reportó la muerte de dos hombres en la prefectura occidental de Ehime tras ser rescatados del río Kamo, así como del hallazgo del cuerpo de un repartidor de periódicos en un río de Hyogo, unos 580 kilómetros al oeste de Tokio, aunque esos casos no han sido incluidos como muertes vinculadas a las lluvias en el último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, publicado el sábado.

El reporte oficial también contabilizaba siete heridos, daños en casi 300 viviendas y 191.403 personas afectadas por órdenes de evacuación.

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de un embalse en la prefectura de Hiroshima, unos 750 kilómetros al oeste de Tokio, afectando a más de diez viviendas, sin que se reportaran heridos, dijo NHK.

En su paso por la costa del Pacífico, Mekkhala también provocó entre el viernes y el sábado inundaciones, daños en carreteras, cancelaciones de vuelos y suspensiones y retrasos en líneas ferroviarias.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

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