Melania Trump niega haber tenido una relación cercana Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

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Washington, 9 abr (EFE).- La primera dama de EE.UU., Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.

«Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy», aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero. EFE

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