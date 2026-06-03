Melià Hoteles deja de operar quince hoteles en Cuba por la situación de la isla

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Madrid, 3 jun (EFE).- La española Melià Hoteles ha decidido dejar de operar y comercializar «de forma inmediata» los quince hoteles que mantiene en Cuba por «el contexto geopolítico social, legal y económico» de la isla.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ha resuelto que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya «de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras».

La decisión, que Melià avanzó a la propiedad de los hoteles el pasado 26 de mayo, ha sido tomada «desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela».

Este cierre de operaciones se suma a la medida que este mismo martes tomó el grupo Iberostar, que ha dejado de operar y comercializar doce hoteles en la isla, o la aerolínea Iberia, que el 1 de junio suspendió las operaciones en la ruta entre Madrid-La Habana. EFE

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