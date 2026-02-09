Meliá baja su disponibilidad hotelera en Cuba ajustándola a actuales niveles de ocupación

1 minuto

Madrid, 9 feb (EFE).- La hotelera española Meliá ha reducido en Cuba su disponibilidad hotelera ajustándola a los actuales niveles de ocupación, una decisión con la que buscan adecuarse a las limitaciones en suministros y niveles de demanda.

Fuentes de la cadena hotelera han explicado a EFE que se trata de una decisión operativa que afecta, por el momento, a tres hoteles, «basada estrictamente en los niveles de ocupación» con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

También han asegurado que cuentan actualmente con suministros en plaza para respaldar la continuidad operativa de las instalaciones y han recordado que las autoridades turísticas cubanas han dicho que existe disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionan.

Asimismo, han afirmado que mantienen una «estrecha comunicación y colaboración» con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas a los clientes afectados por estos reajustes.

Este lunes las aerolíneas Iberia y Air Europa, también debido a las limitaciones actuales en suministros, han anunciado que realizarán una escala técnica en República Dominicana para sus conexiones entre Cuba y España. EFE

jfd/may/av