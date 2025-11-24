Melilla y Ceuta, entre las diez regiones con mayor riesgo de pobreza en la UE en 2024

Bruselas, 24 nov (EFE).- Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situaron entre las diez de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza en 2024, una clasificación en la que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha también registraron algunas de las tasas más elevadas de todo el bloque comunitario.

El riesgo de pobreza superó el 27 % en todas ellas, situándolas entre el 6 % con peores resultados entre las 355 regiones de toda la UE analizadas por Eurostat, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria.

La ciudad de Melilla ocupó la segunda posición, con una tasa de pobreza del 41,4 %, solo por detrás de la región ultraperiférica de Guayana Francesa, y es destacable el incremento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a 2023, cuando la ciudad autónoma anotó un 30,8 %.

Seguidamente, Ceuta se situó en el sexto lugar de la lista de regiones europeas, con un 34,6 %, más del doble de la media europea, que se mantuvo en el 16,2 %, la misma cota que en 2023.

Atendiendo a las Comunidades Autónomas, Andalucía se situó en la posición 17 en la UE con una tasa de riesgo de pobreza del 29,2 %, seguida de Extremadura (posición 21 y tasa del 27,5 %) y Castilla-La Mancha (número 23 en la lista y un 27,4 %).

En cuanto a las regiones con menor riesgo de pobreza, País Vasco (9,4 %) es la única española de las 28 regiones europeas que bajaron del umbral del 10 %, y le siguen en la clasificación Baleares (11,3 %) y Cataluña (12,9 %).

En conjunto, la tasa de riesgo de pobreza en España fue del 19,7 %, siendo la primera vez en la última década que baja del 20 %, aunque siguió a la cola de la UE, al mantenerse como el sexto país con el mayor dato en el conjunto de los Veintisiete.

Por encima se situaron las tasas de Bulgaria (21,7 %), Letonia (21,6 %), Lituania (21,5 %), Croacia (20,3 %) y Estonia (20,1 %).

La tasa de riesgo de pobreza mide la proporción de personas con un ingreso disponible inferior al umbral de riesgo de pobreza, que se establece en el 60 % del ingreso disponible medio del país. EFE

