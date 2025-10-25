Melissa se convierte en huracán en el Caribe con pronósticos de rápido fortalecimiento



Washington, 25 oct (EFE).- Melissa se convirtió en huracán categoría 1 este sábado en el Caribe, donde se espera que gane intensidad rápidamente hasta llegar a ser una peligrosa tormenta que llevará fuertes lluvias a Jamaica y algunas áreas de la Española, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El centro de Melissa se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y con un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora, según el parte más reciente del centro con sede en Miami. EFE

