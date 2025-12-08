Melodia, el antiguo monopolio de la discografía soviética, anuncia su retorno al vinilo

Moscú, 9 dic (EFE).- Melodia, el otrora gigante monopolista de la industria discográfica de la época soviética que actualmente busca mantener un puesto en el mercado del disco ruso, anunció hoy su retorno al vinilo con la presentación de cuatro discos de su repertorio clásico.

«La mayoría de nuestros compatriotas hasta el día de hoy asocian a la compañía Melodia con los discos de vinilo. El renacimiento de la producción bajo la marca Melodia es parte del desarrollo natural de las tradiciones musicales de nuestro país», informó el director de la empresa, Andréi Krichevski, en su portal oficial.

La compañía fundada en 1964 indicó que el pistoletazo de salida del retorno al vinilo corresponde a cuatro discos clásicos de la época soviética.

«El primer disco de la nueva producción, aunque parezca raro, será la grabación de un programa de autoayuda de la década de los 80 desarrollada por médicos del Sanatorio Energuétik de Yalta en el marco de las campañas contra el alcoholismo y el tabaquismo», afirmó la subdirectora de Melodia, Karina Abramián.

El segundo disco es «Por las olas de mi memoria» una producción del compositor ruso David Tujmánov, popular durante más de medio siglo, que suma canciones con textos de diversos poetas, incluyendo Safo, Charles Boudelaire, Anna Ajmátova y el cubano Nicolás Guillén, entre otros.

El tercer vinilo es «Disco Alliance», un proyecto del grupo letón Zodiac, un grupo de rock instrumental que se especializó en la música electrónica siguiendo los pasos de Vangelis y Jean-Michel Jarre.

La última producción es un disco de 1976 del grupo de fusión kazajo Dos-Mukasan, que mezcló las tradiciones musicales de la nación centroasiática con la música occidental y que durante más de 50 años fue uno de los discos más vendidos por Melodia.

Las matrices de los cuatro discos fueron confeccionados a partir de las grabaciones originales restauradas y remasterizadas.

Tras este retorno del vinilo, Melodia espera ampliar su catálogo con nuevos discos a solicitud de músicos y compañías musicales.

Pese a que las tecnologías digitales parecían haber enterrado los discos de vinilo en el baúl de los recuerdos, desde 2007 se observa un resurgimiento de estos, impulsado por los melómanos más nostálgicos que abogan por la vuelta del sonido analógico, el contacto físico con el disco, la portada como objeto de arte y el ritual de escuchar música. EFE

