Meloni, «indignada» por una página web sexista, pide sanciones para los responsables

Roma, 29 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró «indignada» por la existencia de una página web en la que se colgaban fotos robadas o modificadas de famosas y políticas italianas, incluida la propia mandataria, junto a comentarios sexistas, y pidió que se sancione a los responsables «sin concesiones».

«Estoy indignada por lo sucedido y quiero expresar mi solidaridad y apoyo a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los administradores de este foro y sus usuarios», dijo la líder ultradrechista en declaraciones publicadas este viernes por el diario «Corriere della Sera».

Meloni explicó que «es desalentador observar que en 2025, todavía hay quienes consideran normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y atacarla con insultos sexistas y vulgares, escudándose en el anonimato o en un teclado».

Por ello, confió en que «las autoridades competentes garantizarán que los responsables sean identificados lo antes posible y sancionados con la máxima firmeza, sin concesiones» y recordó que en Italia «la difusión de contenido que pretende permanecer privado sin consentimiento es un delito y se denomina ‘pornovenganza'».

Mientras tanto crece la irritación en Italia por esta página web con cerca 200.000 suscriptores que incluía fotos extraídas de sus redes sociales o fotomontajes de la primera ministra, de su hermana Arianna y de la secretaria de la mayor formación de la oposición, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.

También de actrices como Paola Cortelesi o la influente Chiara Ferragni, y de otras personas famosas o mujeres anónimas que los suscriptores comentaban con frases vulgares y sexistas, en un caso que surge tras el cierre de un grupo en Facebook en el que maridos y parejas colgaban fotos íntimas de sus compañeras, sin su conocimiento, para que el resto las comentase.

La eurodiputada del PD Alessandra Moretti denunció que la web sexista «había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea.»

«Este tipo de sitios web incitan a la violación y la violencia. Insto a todos a denunciar. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio», afirmó Moretti a los medios.

Y agregó que «negar o minimizar la gravedad de estos fenómenos significa descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país».

Los medios explican la dificultad de cerrar las páginas de Internet de este tipo pues el operador es anónimo y el provedor gestiona desde el extranjero.

Ahora los investigadores intentarán determinar si los países donde se ubica la web sexista tienen acuerdos bilaterales con Italia para combatir la ciberdelincuencia de lo contrario, será difícil proceder al cierre y bloqueo. EFE

ccg/mr/jac

