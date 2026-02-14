Meloni: «El futuro de Italia y Europa también depende de una África próspera y en paz»

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, afirmó este sábado que «el futuro de Italia y Europa también depende de una África segura, próspera y en paz», al participar como invitada de honor en la apertura en Adís Abeba de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana (UA).

«Nuestra opinión es que Italia y Europa no pueden pensar en el futuro sin tener debidamente en cuenta a África, porque nuestro futuro también depende del suyo», afirmó Meloni, en la sede de la UA en la capital etíope.

«Consciente de ello, Italia quiere seguir siendo un puente privilegiado entre Europa y África, poniendo a su disposición la fortaleza de sus instituciones, su gran tradición de diálogo y la experiencia de sus empresas», añadió.

Meloni participó en la apertura de la reunión tras presidir este viernes también en Adís Abeba la segunda edición de la cumbre Italia-África (la primera en el continente) para evaluar el progreso del Plan Mattei, el gran programa italiano de inversiones en África.

Tras dos años de despliegue y una inversión inicial de 5.500 millones de euros, la dirigente italiana quiere consolidar este plan que supone su gran apuesta estratégica para liderar el desarrollo en África y frenar la inmigración irregular hacia Europa.

«Queremos hacerlo también para alcanzar otro objetivo que todos consideramos trascendental -subrayó- garantizar que los hombres y mujeres de este continente tengan una libertad que a menudo se les ha negado, la libertad de elegir permanecer en su país, de contribuir a su crecimiento sin verse obligados a abandonarlo».

En el marco del Plan Mattei, Meloni explicó que Italia ha decidido poner en marcha «un programa de apoyo para la conversión de la deuda de las naciones africanas, que incluye entre sus principales objetivos la transformación completa de la deuda de los países más frágiles y vulnerables en inversiones», entre otras medidas.

Para la mandataria italiana, «se trata de decisiones basadas en la justicia y la responsabilidad, que son cruciales para liberar recursos vitales para el desarrollo y para garantizar la paz y la prosperidad», también en países golpeados por el conflicto y por crisis humanitarias, como Sudán o el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Roma quiere apoyar proyectos de la UA, como el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés), lanzado en 2019, que «requerirá interconexiones económicas eficientes, seguras y rápidas».

Meloni destacó como un ejemplo de ello el Corredor de Lobito, el ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganar terreno a China en el abastecimiento de minerales en África.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA -que tiene lugar este sábado y domingo- para abordar asuntos candentes como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de múltiples conflictos que sacuden el continente. EFE

