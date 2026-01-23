Meloni: «Espero que un día podamos dar un Nobel de la Paz a Trump»

2 minutos

Roma, 23 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió este viernes al presidente estadounidense Donald Trump y avanzó su voluntad de presentar una candidatura en su favor para el Nobel de la Paz si consigue pacificar Ucrania.

«Espero que un día podamos dar un Nobel de la Paz a Trump y cuento con que, si marca la diferencia con una paz justa y duradera en Ucrania, entonces finalmente también nosotros podremos presentar la candidatura de Donald Trump para el Nobel de la Paz», declaró Meloni en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz.

La mandataria ultraderechista italiana, reconocida aliada de Trump en Europa, ha recibido a Merz en la Villa Doria Panphilj de Roma para una cumbre bilateral en la que se firmaron varios acuerdos en materia energética, industrial o de defensa.

La cita se produce en medio de desavenencias entre Europa y Washington por Groenlandia, el pulso arancelario, Ucrania o el gasto en defensa, que suscitaron gran interés entre la prensa.

Una de las preguntas a Meloni fue si todavía se fía de la capacidad de Trump y si está de acuerdo en darle el Nobel, lo que irritó visiblemente a la primera ministra ultraderechista.

«Creo que esa no es la forma correcta de abordar la política internacional. Donald Trump es el presidente elegido de los EE.UU y lo que (usted) dice lo he escuchado antes sobre (el expresidente Joe) Biden o sobre mi misma», reprochó Meloni.

Por eso, recomendó «aceptar la democracia y a los líderes que son elegidos por los ciudadanos».

A su lado, Merz zanjó, con una sonrisa: «No podría haber respondido mejor de cómo lo ha hecho Meloni en este momento».

Durante la rueda de prensa, tanto Meloni como Merz defendieron la necesidad de seguir cooperando con Estados Unidos pero la mandataria italiana recomendó hacerlo con una actitud «pragmática y no instintiva», es decir, sin impulsividad o improvisación.

«Nuestra voluntad de cooperación con Estados Unidos sigue siendo firme. Diría que Italia y Alemania, naciones que en Europa mantienen con EE.UU históricamente relaciones privilegiadas (…), pueden ayudar en esta relación», declaró Meloni. EFE

gsm/sam/jlp

(foto)(vídeo)