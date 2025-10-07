Meloni: «Respuesta militar de Israel ha superado cualquier principio de proporcionalidad»

Roma, 7 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este martes que «la respuesta militar de Israel ha superado cualquier principio de proporcionalidad» y pidió que «no se desaproveche» el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump», en una declaración con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás.

La mandataria ultraderechista afirmó que «la masacre perpetrada por terroristas de Hamás contra miles de civiles israelíes indefensos e inocentes, incluyendo mujeres y niños», son «crímenes atroces que convierten el 7 de octubre en una de las páginas más oscuras de la historia».

Renovó la petición para que se libere a los rehenes y señaló que «la violencia de Hamás ha desencadenado una crisis sin precedentes en Oriente Medio».

Pero consideró que «la respuesta militar de Israel ha superado cualquier principio de proporcionalidad y está cobrando demasiadas vidas inocentes entre la población civil de Gaza».

En este sentido, destacó que el plan para Gaza de Trump, «que ha recibido el firme apoyo no solo de las naciones europeas sino también de los países árabes e islámicos, ofrece una oportunidad que no debe desaprovecharse para lograr un cese permanente de las hostilidades, devolver a los rehenes que aún mantiene Hamás e iniciar un proceso hacia un marco de paz y seguridad en todo Oriente Medio».

«Todos tenemos el deber de hacer todo lo posible para garantizar que esta valiosa y frágil oportunidad prospere. Italia siempre ha contribuido en este sentido y seguirá haciendo lo que le corresponde», concluyó Meloni su mensaje. EFE

