Meloni: Italia «trabajará para garantizar la seguridad europea» tras la incursión rusa

Roma, 10 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que su país «seguirá trabajando para garantizar la seguridad europea» tras la violación rusa del espacio aéreo de Polonia «y de la OTAN», que calificó de «grave e inaceptable».

«En nombre del Gobierno italiano, expreso mi plena solidaridad con Polonia por la grave e inaceptable violación, por parte de Rusia, del espacio aéreo polaco y de la Alianza Atlántica», indicó en un comunicado.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que durante un ataque ruso a Ucrania decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a sus defensas a neutralizar a algunos de ellos.

«Italia seguirá trabajando para garantizar la seguridad europea, empezando por la de Ucrania, y para lograr una paz justa y duradera», agregó Meloni.

Previamente, su vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, condenó «un hecho gravísimo e inaceptable, que atenta contra la seguridad de toda la zona euroatlántica» y añadió que «cualquier provocación debe ser rechazada firme y unánimemente por Europa».

Polonia consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó un acto de agresión y en el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada y ya ha concluido, recibió un apoyo unánime de sus aliados.

Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia. EFE

