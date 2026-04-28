Meloni «se fía» de su ministro de Justicia en el polémico indulto a la amiga de Berlusconi

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Roma, 28 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó este martes su confianza hacia su titular de Justicia, Carlo Nordio, involucrado en la polémica por un indulto a una excolaboradora del difunto político y magnate Silvio Berlusconi.

«Me fío del ministro Carlo Nordio», declaró la mandataria en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en el que se aprobó una serie de medidas laborales por el Primero de Mayo.

Nordio se encuentra en el centro de la polémica por las dudas que ha generado un indulto del presidente de la República, Sergio Mattarella, a Nicole Minetti, colaboradora de Berlusconi y condenada a casi 4 años de cárcel por incitación a la prostitución y malversación.

El desencadenante ha sido un reportaje del periódico ‘Il Fatto Quotidiano’ en el que se asegura que Minetti adoptó en 2017 a un niño en Uruguay solo para lograr el perdón presidencial y a pesar de que tenía madre biológica, algo que ella niega tajantemente.

La Jefatura del Estado ha ordenado investigar si hubo «presuntas falsedades» detrás de la petición de indulto y la Fiscalía de Milán ha empezado a indagar.

Meloni explicó ante la prensa el proceso burocrático que siguen este tipo de peticiones, presentadas por los condenados y tramitadas por el Ministerio de Justicia y la fiscalía pertinente hasta ser finalmente firmadas por el jefe del Estado.

Y, en este sentido, afirmó que el caso de Minetti «no ha seguido unos cauces distintos» al resto de solicitantes.

«Desde el comienzo de este gobierno (en 2022), el Ministerio de Justicia ha recibido 1.241 peticiones de gracia y ha transmitido a las fiscalías 1.045 peticiones, casi todas, salvo algunas que tenían defectos de forma. Este caso no ha seguido un camino distinto a los demás y se ha respetado tanto la ley como la praxis», aseguró.

No obstante, Meloni coincidió con el presidente de la República en la necesidad de investigar si ha habido errores.

La oposición ha reclamado la dimisión del ministro Nordio, muy criticado en las últimas semanas tras el fracaso de su reforma constitucional de la judicatura en marzo.

Meloni ha hablado con su ministro para reconstruir toda esta historia y ha rechazado su salida: «Excluyo su dimisión», dijo ante la prensa. EFE

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