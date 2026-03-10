Meloni aboga por suspender temporalmente el impuesto al carbono

2 minutos

Roma, 10 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha abogado este martes por suspender temporalmente el mecanismo de tributación del carbono (ETS), como parte de las posibles iniciativas para contener la presión sobre los precios de la energía en el actual contexto de conflicto en Irán.

El grupo de trabajo informal sobre competitividad europea impulsado por Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart De Weber, mantuvo hoy su segunda reunión, esta vez por videoconferencia, para debatir sobre las consecuencias del actual escenario de conflicto en el mercado energético mundial, según un comunicado de la Presidencia italiana.

Además de Italia, Alemania y Bélgica, en esta ocasión participaron en la videoconferencia la Comisión Europea, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Polonia, República Checa, Rumanía, España, Eslovenia, Suecia y Eslovaquia.

«El debate se centró principalmente en las consecuencias a corto y medio plazo del conflicto actual en el mercado energético mundial y en las posibles iniciativas que podrían impulsarse rápidamente para contener la presión sobre los precios de la energía», indica la nota del Palacio Chigi, sede de la jefatura del Gobierno italiano.

En este sentido, la mandataria italiana defendió la necesidad de suspender temporalmente el precio al carbono «a la espera de una revisión rápida y más amplia del mecanismo para abordar también las cuestiones de los derechos de emisión gratuitos, la volatilidad de las tarifas del ETS y la interacción del mecanismo con las normas del mercado eléctrico europeo».

Otros temas de debate en la reunión fueron la atención a la culminación del mercado único y a la simplificación de la normativa europea.

En la reunión, los líderes participantes acordaron mantener un «estrecho contacto» antes del Consejo Europeo previsto para los días 19 y 20 de marzo y un alto nivel de atención en las cuestiones relacionadas con la competitividad. EFE

