Meloni advierte que solucionar la guerra en Ucrania es «un interés estratégico» europeo

1 minuto

Roma, 24 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este martes su solidaridad con Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y ha advertido que solucionar el conflicto es «un interés estratégico» para Europa.

«En estos cuatro años, Italia ha confirmado un respaldo constante, en coordinación con sus socios europeos y occidentales, apoyando los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz justa y duradera», ha explicado la mandataria en un comunicado.

Por eso, Meloni ha respaldado la negociación impulsada por los Estados Unidos de Donald Trump.

«La resolución del conflicto se considera un interés estratégico prioritario para Europa, esencial para la seguridad del continente y de Italia», ha sostenido.

Meloni, en el poder desde octubre del 2022, siempre ha manifestado su apoyo a los ucranianos y al presidente Volodimir Zelenski, pese a las reticencias de uno de sus miembros de coalición, el vicepresidente y también ultraderechista Matteo Salvini.

Este hoy ha vuelto a abogar por un «esfuerzo diplomático» siguiendo las peticiones del papa y de Estados Unidos.

«Cuatro años de guerra, muerte y destrucción. Cada día que pasa es un día de más. Hoy más que nunca es necesario un esfuerzo diplomático por parte de todos, sin excluir a nadie, para seguir el camino trazado por el Santo Padre y los Estados Unidos y llegar finalmente la paz», ha escrito en Twitter. EFE

