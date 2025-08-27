Meloni afirma que la UE «está cada vez más condenada a la irrelevancia geopolítica»

Roma, 27 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este miércoles que «la Unión Europea está cada vez más condenada a la irrelevancia geopolítica , incapaz de responder eficazmente a los desafíos de competitividad que plantean China y Estados Unidos».

Meloni intervino este miércoles en «El Encuentro para la amistad entre los pueblos», un evento anual que organiza en la localidad de Rimini (centro) el movimiento católico ‘Comunión y Liberación’ que la recibió con una ovación.

En su discurso, la mandataria se mostró de acuerdo con las palabras que pronunció en este mismo evento el economista Mario Draghi, cuando afirmó que «durante años, la UE ha creído que su dimensión económica, con 450 millones de consumidores, le daba poder geopolítico en las relaciones comerciales internacionales» pero «este año será recordado como aquel en que esa percepción se evaporó».

«Estoy tan de acuerdo con muchas de las críticas que he escuchado sobre la situación actual de la UE ya que las he formulado con tanta frecuencia a lo largo de los años, hasta el punto de ser duramente criticada incluso por quienes ahora las reclama», agregó.

Por otra parte, defendió su política migratoria, como los centros para migrantes en Albania, aunque sin citarlos, al asegurar: «Cualquier intento de impedirnos gestionar el fenómeno de la inmigración ilegal será rechazado: ningún juez, político o burócrata puede impedirnos aplicar la ley italiana, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, combatir a los traficantes de esclavos del tercer milenio y salvar vidas humanas».

«Hemos sentado nuevas bases en materia de inmigración con un marco de seriedad y rigor sin precedentes porque «a inmigración regulada y legal puede ser una ventaja, pero la inmigración ilegal y descontrolada es perjudicial para cualquier sociedad», destacó.

Meloni: «La reacción de Israel fue más allá de la proporcionalidad»

Sobre la guerra en Gaza, aunque apoyó el derecho de Israel a la legítima defensa «tras el horror del 7 de octubre», también señaló que «al mismo tiempo, no podemos permanecer en silencio ante una reacción que ha traspasado el principio de proporcionalidad, cobrándose demasiadas víctimas inocentes e incluso involucrando a comunidades cristianas»

La mandataria instó al alto el fuego y la liberación de los rehenes de Hamás, así como condenó «el injusto asesinato de periodistas en Gaza, un ataque inaceptable a la libertad de prensa y a todos aquellos que arriesgan valientemente sus vidas para informar sobre la tragedia de la guerra»,

Mientras sobre el conflicto en Ucrania consideró que «se ha vislumbrado un atisbo de esperanza para una vía negociada» y que «estos atisbos de esperanza fueron posibles gracias, por supuesto, a una iniciativa del presidente de Estados Unidos, pero aún más gracias a la heroica resistencia del pueblo ucraniano y al apoyo unido de Occidente, Europa e Italia, a pesar de una opinión pública no siempre convencida».

Y al respecto, aseguró, que «la propuesta italiana, basada en un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN, es actualmente la principal sobre la mesa». EFE

