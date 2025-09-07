The Swiss voice in the world since 1935

Meloni afirma que Rusia parece más interesada en aumentar los ataques qu en negociar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 7 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que «Rusia parece más interesada en aumentar la ferocidad de sus ataques contra Ucrania que en una vía negociadora para poner fin a las hostilidades» y que se seguirá apoyando a Ucrania para conseguir la paz.

«En solidaridad con el pueblo ucraniano, Italia, junto con sus socios occidentales, seguirá haciendo lo que le corresponde para que las razones de una paz justa y duradera prevalezcan sobre las de la agresión indiscriminada», añadió en una nota.

Meloni realizó esta declaración tras el masivo ataque ruso de esta madrugada con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles, incluida Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y donde fue atacado por primera vez la sede del Gobierno, según servicios de emergencias y autoridades locales.

Uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue Kiev, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) o Dnipropetrovsk (este). EFE

ccg/amg

