Meloni afirma que su relación con Trump no ha cambiado pese al «carácter fuerte» de ambos

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cambiado después de verse con él en la cumbre del G7 y achacó sus últimas desavenencias al «carácter fuerte de ambos» en la defensa de sus intereses.

«Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Yo y Donald Trump tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional», aseguró este miércoles en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: «Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo».

Meloni además destacó que los líderes de las siete democracias más industrializadas del mundo -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- se han mostrado unidos en crisis internacionales como la guerra en Ucrania o en Oriente Medio.

«En lo que respecta a la relación entre Trump y el resto de líderes creo que hubo un clima muy positivo y mucha convergencia en los contenidos, que es lo que más me interesa. No es cuestión de clima sino de adónde estamos yendo», refirió.

En este sentido, aseguró que aunque los temas tratados estos días «han sido muchos» no ha habido «momentos de fricción o divergencia».

«He notado que había ganas de trabajar juntos, que es lo importante y eso no siempre se da por descontado. Entre nosotros ha habido un buen clima», zanjó.

Durante la cumbre ha podido verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Donald Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.

En una pausa de las reuniones, algunos medios captaron cómo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se acercaba a ambos. En ese momento, Trump reprochaba que había «sido abandonado», a lo que la italiana respondía riendo y diciendo que «no es cierto».

Meloni reconoció en la rueda de prensa que en este tipo de cumbres siempre «hay momentos para bromear» pero aseguró que los temas tratados, también con Trump, «son bastante serios». EFE

gsm/sam/pcc

(foto)(vídeo)