Meloni apuesta por la energía nuclear como alternativa a combustibles fósiles en la COP29

2 minutos

Baku, 13 nov (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que «por el momento no hay alternativa a los combustibles fósiles» y apostó por la energía nuclear en su intervención este miércoles en la Cumbre del Clima (COP29) que se celebra en Baku.

«No hay alternativa a los combustibles fósiles. Debemos tener una visión realista. Necesitamos un equilibrio y un proceso de transición, debemos utilizar todas las energías a nuestro alcance, no sólo las renovables, también los biocombustibles y la fusión nuclear que podría producir energía limpia ilimitada».

Subrayó que Italia está «a la vanguardia de la fusión nuclear y ha organizado la primera reunión durante el G7», aunque en Italia no existen centrales nucleares después de que en 1987 se cerraron tras un referéndum.

Y añadió: «Es prioritario que la descarbonización tenga en cuenta nuestra producción y la sostenibilidad de nuestro sistema productivo y social”.

«Tenemos la intención de relanzar esta tecnología que podría representar un punto de inflexión, ya que puede transformar la energía de un arma geopolítica en un recurso ampliamente accesible», aseveró.

Por otra parte, señaló que «un enfoque puramente ideológico y no pragmático nos alejará del camino hacia el éxito y que «la tecnología y la neutralidad tecnológica es el enfoque correcto», agregó.

En su discurso, explicó que en la anterior cumbre en Dubai se fijaron «objetivos ambiciosos» pero «alcanzar estos objetivos requiere la cooperación de todos, empezando por los principales emisores y con el apoyo financiero adecuado, estamos trabajando hacia un compromiso efectivo, pero con responsabilidades compartidas, superando las divergencias entre los países desarrollados y los países emergentes».

Y por ello, recordó que Italia “ya ​​ha asignado gran parte del presupuesto de 4.000 millones para África y seguirá apoyando iniciativas como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Pérdidas y Daños».

«Depende de nosotros determinar si la lucha contra el cambio climático será un éxito o un fracaso. Sabemos que tal vez no nos beneficiemos personalmente de los resultados de los esfuerzos que estamos realizando. Pero eso no es lo importante. Soy madre y, como madre, nada me produce más satisfacción que trabajar por políticas que permitan a mi hija y a su generación vivir en un lugar mejor», aseguró la mandataria. EFE

ccg/cc