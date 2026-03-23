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Meloni asegura que «seguirá adelante» tras perder el referéndum de su reforma judicial

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Roma, 23 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró este lunes que «seguirá adelante» pese a haber perdido el referéndum de su reforma judicial y lamentó la «ocasión perdida» para modernizar el país.

«Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia», dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. EFE

csv/sam/psh

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