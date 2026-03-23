Meloni asegura que «seguirá adelante» tras perder el referéndum de su reforma judicial

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Roma, 23 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró este lunes que «seguirá adelante» pese a haber perdido el referéndum de su reforma judicial y lamentó la «ocasión perdida» para modernizar el país.

«Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia», dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

La mandataria subrayó que su Ejecutivo «ha cumplido lo prometido» al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral.

Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta «hasta el final» para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: «Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad», añadió.

A pesar del revés en las urnas, Meloni descartó que el resultado condicione la estabilidad de su gabinete, aunque admitió su «pesar» por la «oportunidad perdida de modernizar Italia».

«Esto no cambia nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y determinación por el bien de la nación y para honrar el mandato que nos ha sido confiado».

La primera ministra ya había adelantado antes de la votación que, independientemente del resultado, no dimitiría. EFE

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