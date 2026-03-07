Meloni asegura que Italia no entrará en guerra y que trabaja para reducir la tensión

3 minutos

Roma, 7 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Italia no es parte en el conflicto abierto con la guerra contra Irán «ni tiene intención de serlo» y que se está trabajando para reducir la tensión y evaluar si existe la posibilidad de reanudar las negociaciones, en un vídeo mensaje publicado este sábado.

«El Gobierno trabaja incansablemente para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y salvaguardar los intereses de Italia», dijo Meloni en el primer mensaje institucional desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

«En las últimas horas, hemos promovido un diálogo estrecho entre Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, iniciando la coordinación entre cuatro importantes Estados europeos para abordar conjuntamente esta crisis y reforzar la acción diplomática», añadió.

Aseguró que con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, se comparte «la necesidad de colaborar para evitar una mayor escalada en la medida de lo posible y contribuir a la estabilidad internacional».

Confirmó que «para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea» se ha desplegado una fragata italiana en Chipre, «un acto de solidaridad europea, pero sobre todo de prevención».

Y como en una reciente entrevista radiofónica asevero: «Nuestra postura es muy clara. Italia no es parte en el conflicto ni tiene intención de serlo».

«Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para reducir la tensión y evaluar si aún existe la posibilidad de reanudar las negociaciones. Mientras tanto, seguimos dialogando con todos los países de la región y apoyando a nuestros compatriotas italianos aún presentes en la zona», añadió.

También adelantó que se está trabajando «para mitigar al máximo las consecuencias del conflicto para la ciudadanía y nuestra nación, con grupos de trabajo activados para monitorear la evolución de los precios de la energía, la gasolina y los alimentos, y para combatir la especulación».

Concluyó afirmando que «es sin duda una fase difícil», pero el Gobierno italiano «está comprometido a proteger la seguridad de Italia, a proteger la seguridad de sus ciudadanos y a apoyar toda iniciativa encaminada a la paz».

Por ahora, el Gobierno italiano ha explicado en varias ocasiones que Washington no ha enviado una solicitud formal para el uso activo de sus bases militares en territorio italiano, aunque se espera la comparecencia de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el Parlamento el próximo 11 de marzo.

Tras las críticas de la oposición por haber hablado de la guerra contra Irán en una entrevista radiofónica en lugar de en el Parlamento, la primera ministra envió este vídeo mensaje y ha decidido adelantar sus declaraciones sobre la crisis, que inicialmente se incluyeron en las habituales informativas sobre el Consejo Europeo y estaban programadas para el 18 de marzo. EFE

ccg/jlp

(vídeo)