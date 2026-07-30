Meloni asegura que se estudia suspender Schengen con España por la situación en Ceuta

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Roma, 30 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó este jueves que se están estudiando «medidas extraordinarias» para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España, después de lo ocurrido en Ceuta.

«Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas», escribió en sus redes sociales.

Explicó que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi y se están «convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España».

«No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno», aseguró.

Con anterioridad fuentes del Ejecutivo habían afirmado que se estaba «considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen».

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi.

«Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional», manifestó Tajani a través de una publicación en X.

El jefe de la diplomacia italiana vinculó directamente esta posible decisión a las medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo español en materia de regularización, un proceso que equiparó erróneamente a la concesión de la ciudadanía española.

«Las imágenes procedentes de Ceuta muestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes ilegales es profundamente errónea y fomenta la trata de personas», añadió Tajani, a pesar de que la regularización actualmente en marcha en España no contempla la concesión de la ciudadanía.

La eventual suspensión de las garantías de libre circulación del Tratado de Schengen —un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior— supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España EFE

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