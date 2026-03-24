Meloni busca en Argelia blindar el suministro energético ante la crisis en el Golfo

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Roma, 24 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajará este miércoles a Argelia en una visita de un solo día que, aunque mantendrá en agenda los expedientes de migración y seguridad regional, tiene como trasfondo garantizar la estabilidad energética de Italia ante la incertidumbre por la crisis en el Golfo Pérsico.

El viaje, inicialmente previsto en el marco de la sólida relación bilateral, ha adquirido una urgencia estratégica ante la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico con los recientes ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en Catar.

La guerra en la región ha puesto bajo máxima tensión los suministros mundiales de petróleo y gas, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto de tránsito de aproximadamente el 20 % del crudo y gas natural licuado (GNL) global, que obliga a Roma a blindar sus alianzas en el Mediterráneo.

A este escenario se suma la decisión de la empresa estatal QatarEnergy de declarar la cláusula de «fuerza mayor» en sus contratos, tras los ataques sufridos en la planta de Ras Laffan los días 18 y 19 de marzo.

Argelia, socio energético clave

Ante este complejo escenario, Roma busca reafirmar su alianza con Argelia, país que se ha consolidado como el principal proveedor de gas de Italia tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022 gracias a los numerosos acuerdos de explotación y suministro suscritos entre las compañías estatales Sonatrach y ENI.

Estos acuerdos abarcan el aumento del suministro de gas, el desarrollo de energías renovables y proyectos de hidrógeno verde, así como la construcción de nuevas infraestructuras energéticas.

Entre ellos destaca un megacontrato a 30 años de 135.000 millones de dólares para la exploración de hidrocarburos en la cuenca de Berkine, con el objetivo de extraer unos 415 millones de barriles.

Esta asociación estratégica resulta vital para las ambiciones de Meloni de convertir a Italia en un gran nodo energético que conecte los recursos del norte de África con el resto del continente europeo.

Ambos países también han firmado contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y participan en iniciativas como el corredor SurH2 para transportar hidrógeno desde el norte de África a Europa, una estrategia que se enmarca en el denominado Plan Mattei, donde Argelia figura como país prioritario.

Migración y seguridad regional

La agenda de Meloni en Argelia también contempla la cooperación en materia de migración y seguridad.

La visita servirá para profundizar en la convergencia de posturas sobre los ámbitos del Magreb y el Sahel, con especial énfasis en la coordinación antiterrorista y el intercambio de formación policial para estabilizar la región.

Asimismo, la colaboración bilateral se centrará en el combate al tráfico de personas y la gestión de flujos migratorios clandestinos, puntos que el Gobierno italiano define como «esenciales» para garantizar la prosperidad de la zona.

Con este desplazamiento, Meloni busca dar continuidad a los más de cuarenta acuerdos firmados con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, en julio de 2025, que reafirman a Argelia como un interlocutor clave para los intereses italianos tanto por sus volúmenes de producción como por la relativa estabilidad de sus suministros. EFE

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