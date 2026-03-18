Meloni busca respaldo desde las redes a su reforma judicial antes de un referéndum clave

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Roma, 18 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha intensificado sus apariciones en las redes sociales para buscar el respaldo a su polémica reforma de la justicia, a cuatro días del referéndum al que la someterá para su validación final.

Los últimos sondeos dan un margen muy apretado de los contrarios a la reforma frente a los partidarios y, por eso, la mandataria se ha lanzado a convencer desde las plataformas digitales.

Este miércoles publicó un vídeo en las redes sociales X e Instagram para explicar, voto en mano, cómo se debe ejercer dicho derecho, marcando la casilla del ‘Sí’ en la papeleta.

«Invito a acudir al colegio electoral y votar sí porque ese gesto es mucho más que una marca en un papel. Entraña la idea de justicia en la que creemos, el futuro de nuestros hijos y la confianza de que podemos cambiar aquello que no funciona», ha animado.

Porque, a su parecer, el referéndum es «una oportunidad histórica para hacer la justicia más meritocrática, responsable, eficiente y, en definitiva, más justa».

La reforma de la justicia de Meloni ya ha sido aprobada en el Parlamento pero, al tratarse de una reforma constitucional, necesita ser avalada en un referéndum los próximos días 22 y 23 de marzo.

La nueva legislación separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en la denominación de ‘magistrados’ y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Pero lo que más preocupación suscita entre los magistrados y los partidos de la oposición es que dividirá en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establecerá el sorteo como método de elección de sus representantes, en un intento de aplacar las facciones internas, entre otras ideas.

El bloque que se opone a esta reforma, formado por sindicatos, organizaciones judiciales y formaciones opositoras de centroizquierda como el Partido Demócrata o el Movimiento Cinco Estrellas, cerrarán su campaña por el ‘No’ esta tarde en Roma.

Mientras, Meloni sigue con su intento de recabar votos favorables desde las redes y, por ello, ha participado en un ‘podcast’ presentado por el famoso rapero Fedez, exmarido de la ‘influencer’ Chiara Ferragni. El programa se emitirá el jueves por Youtube.

También ha tratado de convencer desde la televisión, la última vez el pasado lunes desde el canal televisivo ‘Rete 4’ de Mediaset, propiedad de la familia del fallecido Silvio Berlusconi, valedor durante años de una reforma de este tipo.

La oposición ha calificado las intervenciones de Meloni de «monólogos».

La primera ministra no ha atado su destino al resultado de la consulta y tiene previsto agotar la legislatura en 2027. EFE

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