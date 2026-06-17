Meloni celebra como un «gran éxito» el reglamento de retornos europeo de inmigrantes

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Roma, 17 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha celebrado este miércoles como un «gran éxito» la aprobación en el Parlamento Europeo del Reglamento de Retornos que permitirá la apertura de centros de repatriación de inmigrantes en países fuera de la Unión Europa (UE), como su modelo con Albania.

«Hoy Italia ha obtenido un gran éxito en Europa. El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento de repatriaciones, una medida histórica fruto sobre todo del Gobierno italiano y que nos permitirá repatriar rápidamente a quienes no tengan derecho a estar en la UE», celebró la mandataria ultraderechista en un vídeo, durante su participación en la cumbre del G7.

El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones. EFE

gsm/alf

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