Meloni condena el plan de Israel en Cisjordania y la ocupación de Gaza

2 minutos

Roma, 21 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó este jueves la decisión del Gobierno israelí de expandir los asentamientos en Cisjordania, cerca de Jerusalén Este, calificándola de «contraria al derecho internacional» y denunció que la ocupación de Gaza constituye una «escalada militar» que agravará la crisis.

«Italia condena la decisión israelí de autorizar nuevos asentamientos en Cisjordania. Esta decisión es contraria al derecho internacional y corre el riesgo de comprometer definitivamente la solución de dos Estados y, en general, una perspectiva política para alcanzar una paz justa y duradera», sostuvo en un comunicado.

La mandataria además expresó su «profunda preocupación» por las recientes decisiones del Gobierno israelí sobre la Franja de Gaza y Cisjordania y reafirmó «con firmeza su compromiso con la paz, la seguridad y el respeto del derecho internacional».

También subrayó que la ocupación de Gaza como respuesta al «inhumano ataque terrorista» de Hamás supondrá «una nueva escalada militar» que agravará la «ya dramática situación humanitaria».

«Por el contrario, sería necesario un compromiso colectivo para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes, reforzando el esfuerzo internacional para garantizar la asistencia humanitaria que la población civil de la Franja necesita con urgencia», reclamó.

Asimismo, Meloni reafirmó que Italia «seguirá apoyando los esfuerzos de los mediadores» y «está dispuesta a desempeñar su papel en un escenario postconflicto».

La reacción de la política ultraderechista se produce después de que sus opositores lamentaran su silencio ante la guerra en Gaza.

Elly Schlein, secretaria del Partido Demócrata, principal fuerza de la oposición, había denunciado poco antes que «el silencio de Meloni sobre lo que está ocurriendo en Gaza es una vergüenza para Italia» y había reclamado a la Unión Europea sanciones para el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

«Ante la operación criminal de ocupación de Gaza y los ministros de Netanyahu que declaran la muerte de la perspectiva de un Estado palestino, ¿Meloni seguirá diciendo que el reconocimiento de Palestina sería prematuro? ¿A qué espera, a que no quede nada por reconocer?», añadió. EFE

