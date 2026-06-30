Meloni confiesa que quería ser traductora y que aprendió español por su padre en Canarias

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Roma, 30 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confesado este martes que de joven aspiraba a ser intérprete de idiomas y ha asegurado que tuvo que aprender el español cuando iba a visitar a su padre a las islas Canarias.

«Yo siempre he sido una apasionada de las lenguas extranjeras y, de hecho, quise ser intérprete. Aunque buena parte de los idiomas que conozco es fruto de mis pasiones personales», ha reconocido la mandataria durante la presentación de un programa de becas.

Meloni aseguró que, más allá de sus estudios, aprendió inglés porque era «fan» de Michael Jackson y para entender sus letras, y el francés por su interés hacia los poetas Decadentes.

Pero también confesó que habla español ya que cuando era niña pasaba algunos días con su padre en Canarias, adonde se había mudado tras abandonar a su familia en Roma. En su autobiografía ‘Io sono Giorgia’ (2021) explica que solía visitarle con su hermana un par de semanas al año hasta que renegó de ellas cuando solo tenía 11 años.

«Hablo español porque cuando era pequeña mi padre vivía en las Canarias. Yo quería salir adelante pero si no lo aprendía no podía compartir nada con nadie», rememoró la mandataria.

Meloni ha intervenido en la presentación del programa ‘Estudiantes italianos en Europa’, dotado de 420 millones de euros con fondos europeos que irán a becas para que los jóvenes del país puedan pasar un periodo de aprendizaje en otros países del continente.

Durante su discurso, la mandataria ultraderechista animó a los estudiantes a aprender idiomas por su utilidad en «un mundo cada vez más interconectado» y recomendó la experiencia de pasar un tiempo en el extranjero porque, dijo, las lenguas «se aprenden si se viven». EFE

gsm/alf

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