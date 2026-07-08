Meloni confirma a Zelenski su compromiso para asistir a la población ucraniana

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Roma, 8 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió este miércoles, al margen de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y le confirmó que Italia seguirá prestando asistencia a la población ucraniana.

«Durante la reunión se ha reiterado el firme compromiso de Italia con Ucrania y a favor de un proceso que conduzca a una paz justa y duradera», explicó el Gobierno italiano en una nota.

Meloni confirmó a Zelenski «que Italia seguirá prestando asistencia a la población ucraniana, con especial atención a las medidas destinadas a reforzar la resiliencia de las infraestructuras energéticas, gravemente afectadas por los ataques rusos».

Tras esta reunión, la mandataria italiana se incorporó a la segunda sesión de la cumbre de la OTAN acompañada del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto. EFE

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