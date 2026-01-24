Meloni considera «inaceptable» que Trump minimice el respaldo de la OTAN en Afganistán

1 minuto

Roma, 24 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este sábado que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizando el papel de la OTAN en Afganistán «no son aceptables», sobre todo por proceder de un país aliado.

«Italia y EE.UU están unidos por una amistad sólida basada en valores comunes y una colaboración histórica, aún más necesaria ante los muchos retos actuales. Pero la amistad necesita respeto», ha avisado en un comunicado Meloni, conocida aliada de Trump en Europa.

El pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, Trump minimizó el rol de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron «un poco alejados de las líneas del frente». EFE

gsm/rf