Meloni dedica el mensaje de Navidad a defender el belén porque «preserva los valores»

2 minutos

Roma, 24 dic (EFE).- La primera ministra, Giorgia Meloni, dedicó su mensaje de Navidad, con un vídeo difundido este miércoles en las redes sociales, a defender la tradición del belén porque, aseguro: «no impone nada a nadie. El belén cuenta una historia, preserva valores, profundiza las raíces».

El belén, explicó al lado de un Nacimiento, «es un símbolo que nos recuerda la Santa Navidad. Un símbolo que habla de dignidad, responsabilidad, respeto por la vida y cuidado de los vulnerables».

En años anteriores la mandataria había dedicado su felicitación navideña a las fuerzas armadas, el personal sanitario y quienes cuidan a los ancianos. En esta ocasión, sin embargo, Meloni vuelve a colocarse ante el belén y explica: «Hace años les dije: tomemos al pastorcillo y hagamos la revolución del belén. Sigo pensándolo».

«El belén no impone nada a nadie. El belén cuenta una historia, preserva valores, profundiza las raíces . Y una nación que conoce sus raíces es una nación que no teme ni a la confrontación ni al futuro», añadió.

“Créanlo o no, este símbolo habla de dignidad, responsabilidad, respeto por la vida y cuidado de los vulnerables. Son valores que han moldeado nuestra comunidad; son valores que merecen ser preservados y no desechados por moda o miedo», aseguro.

Y continuó dirigiéndose a los italianos: «Siéntanse orgullosos de su identidad, del mensaje universal de amor y paz que trae consigo, y que esta Navidad les traiga a todos un poco de luz, calma y fuerza».

«Que sea un momento para reconectar, para mirar hacia adelante con confianza, sin olvidar, por supuesto, a los necesitados y, sobre todo, sin olvidar quiénes somos «, concluyó la primera ministra. EFE

(vídeo)