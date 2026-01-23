Meloni defiende junto a Merz cooperar con Trump con actitud «pragmática y no instintiva»

Roma, 23 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes seguir cooperando con los Estados Unidos de Donald Trump con una actitud «pragmática y no instintiva», tras reunirse en Roma con el canciller alemán Friedrich Merz.

«Nuestra voluntad de cooperación con Estados Unidos sigue siendo firme. Diría que Italia y Alemania, naciones que en Europa mantienen con EE.UU históricamente relaciones privilegiadas (…), pueden ayudar en esta relación», dijo en una rueda de prensa con Merz.

En este sentido, ante las últimas desavenencias entre los aliados europeos y Trump, la mandataria italiana recomendó «trabajar juntos» con «una actitud pragmática y no instintiva». EFE

