Meloni defiende sus controles con España por «seguridad nacional»

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Roma, 31 jul (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la aplicación de controles en sus fronteras a personas llegadas desde España por «seguridad nacional», a raíz de la llegada de miles de migrantes a Ceuta.

Meloni explicó en sus redes sociales su decisión de «suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el Acuerdo de Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos».

«Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país. La medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano», afirmó.

Asimismo, dijo que Italia está «dispuesta a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europa y afrontar con determinación la situación actual».

«Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear a las redes criminales que trafican con seres humanos», terminó.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos a personas procedentes de España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno posteriormente ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España. EFE

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