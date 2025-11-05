Meloni dice que «la defensa siempre es legítima» tras el caso de ladrón herido por disparo

2 minutos

Roma, 5 nov (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este miércoles en redes sociales que «la defensa siempre es legítima», al referirse al caso del hombre de 68 años que disparó e hirió a uno de los ladrones que entraron en su casa y que no será investigado al aplicarse una controvertida ley.

Con este escueto mensaje, la mandataria ultraderechista defendía la ley aprobada en 2019, cuando el ministro del Interior era Matteo Salvini, que establece «que quien actúe en su propio hogar o lugar de trabajo para defender su vida, seguridad o propiedad, o la de otros, no será punible, siempre que el uso de la fuerza sea proporcional y se produzca en una situación de grave peligro».

El partido de Meloni presentó además recientemente un nuevo proyecto de ley que pretende introducir que «no haya una indemnización o compensación a la persona que ha puesto en peligro la seguridad de otros mediante una conducta violenta o gravemente intimidatoria», ya que se puede de ser condenado a indemnizar por daños permanentes o morales a quienes hayan resultado heridos.

Meloni se refería al caso del pasado lunes, cuando un hombre disparó contra un grupo de ladrones que habían entrado en su casa, hiriendo a uno de ellos, y para quien la Fiscalía de Rovigo ha especificado que, en virtud de la nueva legislación sobre legítima defensa, no se enfrenta a ningún cargo penal.

Según la reconstrucción de los investigadores, dos o tres delincuentes, con los rostros cubiertos por pasamontañas y presumiblemente armados, irrumpieron en la casa con la intención de robar.

El hombre, al percibir el peligro, tomó su pistola, que poseía legalmente, y abrió fuego, hiriendo a uno de los asaltantes, informaron medios locales. EFE

