Meloni dice que las garantías para Ucrania tomarán como «modelo» el artículo 5 de la OTAN

Washington, 18 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este lunes que las garantías de seguridad para Ucrania que negocian Estados Unidos y sus socios europeos tomarán como «modelo» el Artículo 5 de la OTAN, que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros.

Al inicio de su reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y líderes europeos y de la OTAN, Meloni recordó que iban a abordar «las garantías de seguridad, cómo asegurarnos de que no vuelva a suceder, que es la condición previa para cualquier tipo de paz».

«Me alegro de que vayamos a debatir sobre ello. Me alegra que partamos de una propuesta que es, digamos, el modelo del Artículo Quinto, que era italiano en un principio», afirmó Meloni.

La primera ministra italiana se refería al artículo que, en el seno de la OTAN, establece que si un aliado es víctima de un ataque armado, todos los demás miembros de la Alianza lo considerarán como una ofensiva en su contra y tomarán medidas para ayudar al aliado atacado.

Este domingo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó durante su cumbre con Trump en Alaska permitir garantías de seguridad «sólidas» como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania.

Ese acuerdo, apuntó, ofrecería a Kiev una protección «con un lenguaje similar» al Artículo 5 de la OTAN frente a nuevas invasiones rusas, pero mantendría a Ucrania fuera del Tratado del Atlántico Norte que rige esa organización de defensa.

Durante su intervención en la Casa Blanca, Meloni también instó a mantener un frente unido entre Washington y Europa: «Si queremos alcanzar la paz y si queremos garantizar la justicia, debemos hacerlo unidos», dijo.

Aseguró que las reuniones de este lunes y la cumbre del viernes en Alaska han abierto una nueva etapa: «Después de tres años y medio en los que no vimos ningún indicio por parte de Rusia de que hubiera voluntad de diálogo» sobre Ucrania. EFE

