Meloni expresa su «solidaridad y cercanía» a Erdogan tras el ataque a Turquía

2 minutos

Roma, 6 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este viernes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, su «solidaridad y cercanía» ante «el injustificable ataque» sufrido en Turquía tras el lanzamiento de un misil balístico iraní en el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio.

«En el marco de los continuos contactos con los principales socios sobre la crisis en Oriente Medio, la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan», informó la sede de la Presidencia italiana en un comunicado.

Las defensas antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegadas en el Mediterráneo oriental interceptaron el pasado miércoles un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria.

Ambos mandatarios trataron la evolución de la situación geopolítica en Oriente Medio, «basándose también en los contactos mantenidos en los últimos días por Meloni con los diversos actores», así como sobre el impacto de la crisis a nivel global.

«Los dos líderes acordaron mantenerse en estrecho contacto», concluyó el Ejecutivo, al subrayar que Turquía es un socio estratégico de Italia y un aliado de la OTAN.

La relación entre Italia y Turquía ha atravesado en los últimos años una fase de refuerzo político y estratégico, marcada por un diálogo constante entre Meloni y Erdogan.

Aunque Meloni fue muy crítica con el mandatario turco antes de convertirse en primera ministra, llegando a cuestionar la deriva política de Ankara y su papel en la Unión Europea, desde su llegada al Gobierno en octubre de 2022 ambos han consolidado un canal de interlocución estable en foros multilaterales y encuentros bilaterales.

Ambos gobiernos han destacado en repetidas ocasiones la importancia de la colaboración en la gestión migratoria, la estabilidad del Mediterráneo y la coordinación en crisis regionales. EFE

cee/sam/alf