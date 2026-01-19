Meloni expresa su cercanía a España por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

1 minuto

(Actualiza con las condolencias de Tajani y Salvini)

Roma, 19 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este lunes su cercanía a España tras el accidente ferroviario en la localidad de Adamuz. en Andalucía, que ha dejado al menos 39 fallecidos.

«Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia es cercana el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias», afirmó Meloni en una nota.

Al menos 39 personas han muerto en el accidente de trenes que sucedió ayer domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba, sur de España), según han indicado este lunes a EFE fuentes de la investigación.

Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

«Estoy cerca de las familias de las víctimas y rezo por la salud de los heridos», escribió por su parte también el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Mientras que el ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, afirmó que sigue de cerca lo que está sucediendo en España y se dijo «profundamente conmocionado y entristecido» y expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo español. EFE

ccg/lab