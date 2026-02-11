Meloni expresa su pésame por la «masacre» en una escuela de Canadá

1 minuto

Roma, 11 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este miércoles sus «más sentidas condolencias» por la «masacre» en la localidad de Tumbler Ridge (oeste de Canadá), donde un tiroteo ha dejado al menos diez muertos y 27 heridos, dos de ellos de extrema gravedad.

«Expreso mi más sentido pésame por la masacre ocurrida en British Columbia», escribió la jefa del Gobierno italiano en su cuenta de X.

Asimismo, trasladó la solidaridad del Gobierno italiano a su homólogo canadiense, Mark Carney, y a todo el pueblo de ese país ante lo que calificó como una «terrible tragedia».

Meloni envió también un «pensamiento conmovido» a las familias «destrozadas por el dolor» y a la comunidad de esta población de apenas 3.000 habitantes.

Al menos diez personas murieron en el tiroteo perpetrado ayer, cuando una persona disparó en una escuela y en una vivienda de Tumbler Ridge, según informó la Policía canadiense.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda, y otra víctima falleció cuando era transportada a un hospital. EFE

csv/sam/mgr